В Челябинске суд оправдал активистку движения «Стоп ГОК», «обидевшую» представителя РМК

В Челябинске прекратили дело в отношении активистки движения «Стоп ГОК», которую обвинили в оскорблении представителя администрации Томинского ГОКа.

Как уже сообщал «Новый День», после пикета против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания), прошедшего 20 апреля, его инициатор, жительница Томинского сельского поселения Ольга Яковец, подверглась жесткому прессингу. «Начались оскорбления и угрозы: обещают поджечь дом», – сообщали активисты движения в социальных сетях.

По словам самой жительницы Томинского, ее регулярно оскорбляют в соцсетях за то, что она выступает против строительства Томинского ГОКа. Не брезгуют ее оппоненты и угрозами. Так, рассказывает Ольга Яковец, неоднократно грозили поджечь её дом. «Мы живем в тупике, и соседи боятся, что вместе с моим домом сгорят и они», – рассказывает активистка «СтопГОКа».

А 25 апреля жительницу Томинского навестил участковый полицейский. Но интересовали его не угрозы в адрес женщины. По словам Ольги Яковец, пикет 20 апреля у администрации поселка пытались сорвать. «Пришли, всячески оскорбляли меня, матерились, кидались драться, провоцировали», – рассказала она. Она вступила в полемику с оппонентами, а те написали заявление в полицию, обвинив ее в том, что она нецензурно выражалась в общественном месте.

А 30 мая прокурора Сосновского района возбудил в отношении Ольги Яковец уголовное дело: замначальника по безопасности Томинского ГОКа Ягудин заявил, что во время одиночного пикета у офиса АО «Томинский ГОК» женщина умышленно выражалась в его адрес нецензурными словами.

«20 апреля 2018 года в Томинском должен был пройти массовый пикет, организатором которого была Ольга Яковец.

Подали своевременно уведомление, администрация согласовала его. Потом, видимо, до неё дошло, что это пикет против Томиского ГОКа, и через 2 дня появилась бумага о запрещении пикета, так как на этой территории будет противоклещевая обработка, – цитирует «Активатика» одного из лидеров движения «Стоп ГОК» Василия Московца. – Ольга Яковец решила провести одиночный пикет. Взяла плакат и вышла.

Стояла среди большого собрания полицейских и представителей Томинского ГОКа. На нервах сказала «пару лаковых» в адрес своих противников. Замначальника по безопасности Томинского ГОКа Якунин тут же написал донос – мол, она оскорбляла работников ГОКа нецензурной бранью. Прокуратура открыла дело, и в итоге ей предъявили обвинение за оскорбление конкретно Якунина. Хотя его фамилия не звучала, Ольга Яковец к нему не обращалась.

9 августа 2018 года мировой судья рассмотрел дело и прекратил производство по факту отсутствия состава правонарушения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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