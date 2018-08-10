В Троицком районе избрали нового главу

Тимур Мухамедьяров избавился от приставки «и.о.», официально возглавив Троицкий район.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собрание депутатов Троицкого района единогласно поддержало кандидатуру и.о. главы района Тимура Мухамедьярова на пост руководителя муниципалитета.

Напомним, г-н Мухамедьяров стал и.о. главы в мае нынешнего года, когда в отставку ушла Людмила Шаталова, возглавлявшая район последние восемь лет. Она была известна как один из наиболее жестких и конфликтных руководителей, но результаты ее работы устраивали областное правительство, считавшее его едва ли не самым эффективным руководителей муниципалитета. В 2016 году она была вновь утверждена в должности главы. Тогда одним из претендентов на пост руководителя муниципалитета был и замглавы по финансам, экономике и муниципальной собственности Тимур Мухамедьяров.

Весной нынешнего года в районе прошла проверка контрольно-счетной палаты Челябинской области, после чего Людмила Шаталова подала губернатору Борису Дубровскому заявление о сложении полномочий по личным мотивам. В правительстве региона подчеркнули, что претензий к работе главы района не имеют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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