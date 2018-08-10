Суд арестовал челябинца, подозреваемого в расчленении женщины

Челябинец, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, отправлен в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал в качестве меры пресечения для южноуральца заключение под стражу до 8 октября.

Напомним, утром 7 августа на одной из площадок для сбора мусора в Тракторозаводском районе города были обнаружены фрагменты тела женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования было установлено, что погибшей является 41-летняя жительница города Челябинска. На следующий день стало известно о задержании подозреваемого в жестоком преступлении ранее судимого 54-летнего горожанина.

По версии следствия, вечером 6 августа 2018 года мужчина вместе с потерпевшей находился в квартире одного из многоэтажных домов в Тракторозаводском районе города, где между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый руками причинил потерпевшей смертельную травму.

«Желая скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности за убийство женщины, подозреваемый расчленил тело потерпевшей и разместил в разные мусорные контейнеры на территории района. Утром фрагменты тела женщины были обнаружены прохожими, которые сообщили об этом в правоохранительные органы», – рассказали в следственном управлении СКР по Челябинской области.

В ходе судебного заседания челябинец отказался признавать свою вину в убийстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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