В Челябинске ищут педофила, напавшего на девочку в парке

В Челябинске ищут насильника, надругавшегося над несовершеннолетней.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, полиция и следственный комитет ведут поиски почти месяц.

Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней горожанин совершил днем 16 июля в лесополосе недалеко от карьера Изумрудный в Центральном районе Челябинска.

Со слов потерпевшей составлен фоторобот преступника. Приметы разыскиваемого: мужчина на вид около 45-55 лет, крупного телосложения, с животом, рост около 180-190 см, волосы очень короткие, редки, седые, кожа загорелая, по национальности русский, без татуировок, усов, бороды и очков, на лице припухлости под глазами, лицо вытянутое, овальное. Был одет в широкие спортивные штаны светло-бежевого цвета, однотонную темно-зеленую футболку с коротким рукавом и округлой горловиной.

Следственные органы обращаются с просьбой к жителям города Челябинска сообщить сведения о личности подозреваемого, а также информацию о его возможном местонахождении по телефонам следственного отдела: 790-10-45, 790-05-45, либо в органы внутренних дел по телефону: 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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