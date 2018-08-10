В южноуральском муниципалитете безработные будут гонять коз

В Челябинской области мэрия наймет безработных для борьбы со скотом на центральных улицах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Нязепетровска нашли способ решить проблему бродячего скота.

Дело в том, что нерадивые домохозяева зачастую выгоняют коз и коров за ворота и предоставляют самим себе. Предпринимателей, желающих взяться за организацию отлова животных и обустройство пункта временного содержания, в городе и районе нет. Так что зачастую гуляющие без присмотра буренки и живность поменьше добираются до самого центра Нязепетровска.

На специальном совещании власти муниципалитета решили нанять через центр занятости населения Нязепетровского района несколько молодых людей, которые станут днем патрулировать центральные улицы города и выпроваживать скот. Это не значит, что, пишут «Нязепетровские вести».

Впрочем, это не значит, что нерадивым хозяевам владельцам коз и коров можно расслабиться, предупреждает издание. Патрульные будут отслеживать, куда животные возвращаются вечером, и их владельцев привлекут к ответственности.

Отметим, что в соседнем Верхнем Уфалее к проблеме бродячего скота относятся куда спокойнее. Здесь коровы спокойно гуляют по городу и периодически пасутся даже под окнами мэрии. Но никаких мер, по крайней мере, заметных жителям, городские власти не предпринимают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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