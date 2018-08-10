В Челябинске водителя-бесправника сняли с маршрутного автобуса

Водитель челябинской маршрутки возил пассажиров с поддельными правами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками ОГИБДД УМВД Росси по Челябинску на регулярной основе проводятся мероприятия по контролю за соблюдением правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта.

Так, в Челябинске на улице Воровского сотрудники ДПС остановили для проверки документов автобус ПАЗ. В этом время в салоне автомобиля находились 10 пассажиров. При проверке документов по данным информационных баз учета ГИБДД стражи порядка установили, что водитель маршрутки лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ближайшие трое суток он проведет в камере для административных арестованных.

Так же установлено, что предъявленное мужчиной водительское удостоверение содержит признаки подделки, в связи с чем рассматривается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Отметим, что это не первый случай задержания водителя маршрутного такси с поддельными правами. Так, в начале этой недели инспекторы остановили маршрутный микроавтобус «Пежо», у водителя которого права также оказались поддельными: своих он лишился, опять-таки за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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