В Магнитогорске водителя легковушки атаковал кусок рельса

Кусок рельса пробил голову автомобилисту из Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 11 августа, около 14:00 в районе остановки «Дружбы» на проспекте Карла Маркса.

По рассказам очевидцев, кусок рельса длиной примерно 20 сантиметров влетел в салон автомобиля со стороны водителя, попал мужчине в голову, изменил направление и вылетел через заднее стекло.

Южноуралец сохранил сознание и попросил сотрудников ГИБДД вызвать «скорую помощь». Автомобилиста госпитализировали, в больнице ему зашили рану и назначили амбулаторное лечение. Но дома, по словам жены пострадавшего, мужчина вновь почувствовал себя плохо. «Была вновь вызвана бригада скорой помощи, – сообщает «Верстов.Инфо». – Однако в медучреждении при повторном обращении поступление было оформлено как первичное».

Челябинск, Виктор Елисеев

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