Челябинские чиновники получили нагоняй и деньги за метровые заросли травы (ВИДЕО)

В Челябинске срочно косят траву после разноса, устроенного полпредом президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Челябинска Евгений Тефтелев раскритиковал действия районных администраций после выговора, полученного от полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, побывавшего в Челябинске на минувшей неделе.

Напомним, в свой первый визит федеральный чиновник высказал недовольство по поводу травы, заполонившей Челябинск.

«Критику считаю справедливой, – заявил Евгений Тефтелев главам районов. – Едешь по дроге – трава в метр не кошенная. Понятно, что дожди, понятно, что прошел уже третий покос. Но надо этими вопросами заниматься».

Из-за дождей травы в этом году, действительно, больше, чем обычно, согласился градоначальник.

И заявил, что уже дал поручение выделить по 1 миллиону каждому району дополнительно на мероприятия по кошению травы.

Кроме того, на линию выйдет спецтрамвай, который использовался раньше для того, чтобы косить траву вдоль трамвайных путей. Он уже приступил к работе:не только косит траву, но и распрыскивает гербициды.

На исправление ситуации Евгений Тефтелев дал главам районов неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 13.08.18

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