Челябинцы вновь увидят Кубок Стэнли воочию

Евгений Кузнецов привезет Кубок Стэнли в Челябинск уже на той неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 августа челябинцы смогут увидеть и сфотографироваться с главным трофеем клубного хоккея.

Напомним, челябинец Евгений Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

По традиции, Евгений привезет кубок на Родину, в Челябинск. В предыдущий раз трофей побывал в столице Южного Урала в 2014 году, когда с ним возвращался Вячеслав Войнов, завоевавший кубок в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз».

Евгений Кузнецов – воспитанник челябинской хоккейной школы «Трактор», нападающий хоккейного клуба «Трактор», обладатель кубка Континента и бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2011/2012 годов, серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013. В составе сборной России двукратный чемпион мира, чемпион мира среди молодёжных команд.

С 2014 года играет в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз». В ночь на 8 июня его команда победила команду «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги и впервые завоевала главный трофей турнира – Кубок Стэнли. «Кэпиталз» выиграли серию со счетом 4:1. Кузнецов стал самым ценным игроком плей-офф, набрав 32 очка (12+20).

Кубок Стэнли Евгений привезет в Челябинск в среду, 15 августа. В первой половине дня он будет выставлен в детской хоккейной школе «Трактор». В 17:00 его выставят в холле ледового дворца «Трактор», и у болельщиков, пришедших на матч «черно-белых» и магнитогорского «Металлурга» в рамках Кубка губернатора Челябинской области, будет возможность сфотографироваться на фоне трофея.

Челябинск, Виктор Елисеев

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