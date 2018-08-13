Челябинск снова вошел в режим «черного неба»

В Челябинске возобновлен режим «черного неба».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы сохранятся в городе минимум до 13 часов.

Однако, учитывая, что в ближайшие дни сильного ветра в городе не ожидается, режим НМУ может быть продлен.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.08.18

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