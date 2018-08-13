Челябинск снова вошел в режим «черного неба»

В Челябинске возобновлен режим «черного неба».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы сохранятся в городе минимум до 13 часов.
Однако, учитывая, что в ближайшие дни сильного ветра в городе не ожидается, режим НМУ может быть продлен.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 13.08.18
Челябинцы вновь увидят Кубок Стэнли воочию. / Челябинские чиновники получили нагоняй и деньги за метровые заросли травы (ВИДЕО). / На Урале троих детей, оставшихся без матери, выгоняют на улицу. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»