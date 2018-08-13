Педофила-рецидивиста отправили под наблюдение врачей

В Челябинске педофила-рецидивиста отправили в колонию особого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, 2 августа 2017 года мужчина был пьян и гулял по Чебаркулю. Заметив молодую девушку, он зашел за ней в подъезд ее дома, выхватил сумку с паспортом и другими документами и убежал.

Через некоторое время, направляясь в сторону железнодорожного моста, мужчина увидел идущую вдоль путей девочку младшего школьного возраста. Догнав ее на тропинке возле частного дома, он толкнул ее в спину, отчего ребенок упала на траву. Угрожая убийством, мужчина изнасиловал девочку.

Подсудимый признался в грабеже, заявив, что красть документы он не собирался – его интересовали только деньги. Действия сексуального характера в отношении малолетней он категорически отрицал.

Суд признал его виновным в совершении иных действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенных с угрозой убийством, грабеже, а также похищении паспорта и другого важного личного документа. Учитывая, что мужчина уже был судим, в том числе, за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (освободился из мест лишения свободы в июне 2015 года), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 2 месяца в колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 10 лет. Кроме того, суд назначил осужденному принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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