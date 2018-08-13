Трое южноуральцев погибли в ДТП в Казахстане

Семья из Челябинска разбилась в аварии на казахстанской трассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в центральном Казахстане на автодороге Караганда-Балхаш.

Семья из Челябинска возвращалась домой из Алматы, когда их «Лексус ЕС-300» столкнулся с автомобилем «Ниссан Жук». В первом авто выжить после столкновения смогла только 15-летняя челябинка. Ее родители и ехавший с ними друг семьи скончались на месте. Во второй машине в результате столкновения погибли водитель и один из пассажиров, еще два пассажира госпитализированы.

Теперь 15-летней челябинке предстоит серьезная операция. По данным «Первого областного», у девочки сломана челюсть и раздроблен нос. Неравнодушные южноуральцы собирают деньги для оплаты похорон и лечения подростка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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