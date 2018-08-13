«Перестаньте ненавидеть родителей!» Челябинцы против подземных переходов (ФОТО, ВИДЕО)

Челябинцы выступают против строительства в городе подземных переходов.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти готовы потратить на эти цели 750 млн рублей. Горожане считают, что деньги нужно не «закапывать в землю», а пустить на другие проекты, с после реализации которых город станет удобнее для жизни. А подземные переходы лишь создадут дополнительные проблемы.

«Если вы хотите дать реальную оценку обществу, посмотрите, как в нём относятся к уязвимой группе населения, – заявили активисты сообщества «Челябинский урбанист». –

Сегодня Челябинск разделился на два лагеря: первые хотят город, доступный для людей, вторые думают, что нужно строить подземные переходы.

Мы предлагаем вторым выкинуть из головы стереотипы, реально изучить все аргументы и перестать ненавидеть своих родителей.

А ещё хотя бы раз представить себя на месте инвалида, в положении которого может оказаться каждый, случайно поскользнувшись на лестнице».

В выходные челябинец с ограниченными возможностями Николай Ольховский провел одиночный пикет, против строительства подземных переходов.

В администрации Челябинска к этой акции отнеслись без особого внимания, но заверили, что по каждому перекрестку рассматриваются два проекта: включающий подземный переход и без такового.

По перекрестку на улице Худякова решение уже принято

Но горожане не видят смысла и подземном переходе на перекрестке улиц Труда и Кирова, а обустройство «подземки» возе Цирка и вовсе считают опасной затеей: «У нас и так район не очень спокойный, – заявили РИА «Новый День» жильцы окрестных домов. – По вечерам часто шпана группами тусуется, только и разговоров: то кого-то ограбили, то побили. Закончится тем, что все наркоманы из перехода на Теплотехе переберутся к нам. Плюс ко всему: у нас тут рынки, церковь – очень много пожилых людей ходит. Им-то как по этим ступенькам карабкаться? Особенно зимой. Переход у Торгового центра, например, во время снегопадов становится непреодолимым препятствием. Вместо того, что его убрать, у нас собрались воткнуть еще один!»

Между тем, подземные переходы в Челябинске опасны не только зимой. Вот, к примеру, как сегодня выглядит переход на площади Революции (перекресток проспекта Ленина и улицы Цвиллинга):

мало того, что лестница сама по себе крутая, так еще ступени разрушаются, а об железный контур легко споткнуться даже здоровому молодому человеку.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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