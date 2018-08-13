Осы обосновались на здании детского сада в Миассе

Воспитанники дошкольного учреждения в Миассе могли стать жертвами нападении ос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство детского сада, расположенного по улице Калинина в Миассе, вынуждено было обратиться за помощью к спасателям.

Прямо на фасаде дошкольного учреждения, на выступающей металлической балке заведующая организации обнаружила осиное гнездо. Воспитанники учреждения мимо него проходили каждый день.

«В Миасский поисково-спасательный отряд поступил вызов о том, что в детском садике №82, на Калинина, осы свили крупное гнездо на железной балке. По прибытию спасатели по приставной лестнице сняли гнездо, убрали его в полиэтиленовый пакет, вывезли с территории детского сада. Такие вызовы поступали к нам неоднократно, то вороны нападают на детей, то осы», – цитирует «Первый областной» спасателя Миасского ПСО Андрея Белобородова.

Спасатели отмечают, что вороны и осы достаточно часто гнездятся на территориях дошкольных учреждений. И в летний период они ведут себя достаточно агрессивно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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