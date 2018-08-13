Власти обманули челябинцев: уплотнительную застройку в «Парковом 2» останавливать не собираются (ВИДЕО)

Жители микрорайона «Парковый 2» опровергли заявления челябинских чиновников о том, что найден консенсус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели мятежного микрорайона крайне недовольны тем, как развивается ситуация со строительством в «Парковом 2» двух многоэтажек на земле, которую челябинцы считают своей придомовой территорией.

Напомним, конфликт разгорелся весной нынешнего года, когда на месте участка, предназначенного под строительство детского сада, застройщик попытался начать возводить еще одну жилую высотку. Жители микрорайона выступили категорически против. Дело в том, что начальным проектом было предусмотрено строительство в микрорайоне двух детских садов и одной школы. С учетом этого челябинцы и покупали здесь квартиры. Кроме того, согласно проектной документации в микрорайоне должны располагаться три подземные парковки, но застройщик не выполнил и эти обязательства.

Сейчас вместо дошкольного образовательного учреждения началось строительство двух многоэтажек. Строительная компания считает, что ничего не нарушила и демонстрирует в подтверждение своей правоты разрешение на строительство, подписанное чиновниками мэрии Челябинска: мол, если есть разрешение, значит, все по закону.

Городские чиновники заняли сторону застройщика, а в областном правительства старались не замечать разгоравшийся конфликт. Челябинцы обивали пороги министерств и ведомств, пытались попасть на прием к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому – тщетно.

А вот на личный прием к заместителю председателя Следственного комитета России Илье Лазутову горожанам попасть удалось. По жалобе представителей инициативной группы жителей микрорайона началась проверка. Позднее челябинцы направили жалобы и в СКР в Москве, и в приемную президента России Владимира Путина. Тема уплотнительной застройки стала одной из основных и во время традиционной пресс-конференции главы государства. Возможно, совокупность всех этих причин и привела к тому, что губернатор Борис Дубровский пригласил представителей активистов на встречу, которая состоялась 20 июня.

В ходе встречи глава региона выступил категорически против уплотнительной застройки «Паркового 2». «Люди столкнулись с разрывом между тем, что им обещали при покупке квартиры, и тем, что реализуется на самом деле. Я рассматриваю это как недобросовестность, не могу поддержать эту практику и никогда с нею не соглашусь. Все время приходится сталкиваться с желанием застройщика воткнуть очередной дом вместо детского садика, это недопустимо. Не думаю, что развитие современного Челябинска должно осуществляться через уплотнительную застройку», – заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, потребовав у мэра Челябинска Евгения Тефтелева отозвать у компании, осуществляющей уплотнительную застройку, разрешение на строительство и остановить работы на площадках.

Однако строительство никто останавливать не собирался. 9 июля прошла вторая встреча у губернатора, на которой выяснилось, что чиновники палец о палец не ударили для решения проблемы. «Губернатор буквально орал на подчиненных, кричал, что они его подставили, – рассказал участник встречи, представитель инициативной группы жителей «Паркового 2» Роман Никитин. – Но почему-то уже не требовал остановить стройку».

Борис Дубровский вновь дал месячный срок для разрешения ситуации. Однако стройка в течение месяца будет продолжаться, уверены челябинцы. Между тем, за время, прошедшее с первой встречи у губернатора застройщик уже возвел по пять этажей каждого из двух зданий.

В субботу вопрос обсуждался в городской администрации.

В мэрии считают, что компромисс с жителями найден

Сами горожане совершенно не согласны с этим. «Буквально сейчас еду со встречи с заместителем председателя комитета градостроительства и архитектуры Сергеем Самсоновым, – рассказал Роман Никитин. – Он упорно пытался убедить меня, что в Челябинске, например, действует не установленная в Градостроительном кодексе РФ норма в 60 мест в учреждениях дошкольного образования на 1 тысячу жителей, а 35 мест на тысячу, якобы, закрепленная в неких внутренних документах городской администрации. А вместо 450 парковочных мест на 1 тысячу нам хватит и 200. Даже когда я достал Градостроительный кодекс, он пытался настаивать на своем».

Пока жители «Паркового 2» ждут новый вариант плана межевания, который чиновники пообещали предоставить в течение недели. А также ожидают предложений по поводу организации парковки: прозвучавшие на последней встрече, состоявшейся в субботу, по мнению горожан, абсолютно невыполнимы.

Вместе с тем, у челябинцев крепнет уверенность, что вынужденное общение с ними чиновников направлено исключительно на затягивание времени. «После совещания с губернатором я подошел к вице-мэру Владимиру Слободскому и напрямую спросил, собираются ли они останавливать стройку. На что чиновник мне ответил, что не видит для этого никаких оснований. В субботу и Слободской, и министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин подтвердили: останавливать строительство они не собираются», – рассказал Роман Никитин.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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