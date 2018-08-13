Московская фирма оставила магнитогорцев без одежды

Муниципальное предприятие из Магнитогорска не получило заказанную в Москве спецодежду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ООО «Стимул» (Москва), его генеральный директор и учредители включены в Реестр недобросовестных поставщиков за ненадлежащее исполнение контракта на поставку спецодежды МП «Горторг» (Магнитогорск).

Контракт был заключен в феврале нынешнего года по результатам проведенного аукциона на поставку спецодежды с начальной ценой 1,6 миллиона рублей. Однако в период исполнения контракта ООО «Стимул» сначала поставило предприятию спецодежду не в полном объеме – без требующихся заказчику 150 костюмов повара и 1 костюма сварщика. Позже компания вообще перестала поставлять одежду и отвечать на письма МП «Горторг».

В связи с этим заказчик решил отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке и обратился в антимонопольную службу с жалобой. По результатам рассмотрения обращения Челябинское УФАС России приняло решение о включении сведений, представленных МП «Горторг» в отношении ООО «Стимул», в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь москвичи на протяжении двух лет не смогут участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.08.18

Власти обманули челябинцев: уплотнительную застройку в «Парковом 2» останавливать не собираются (ВИДЕО). / Осы обосновались на здании детского сада в Миассе. / «Перестаньте ненавидеть родителей!» Челябинцы против подземных переходов (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»