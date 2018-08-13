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Понедельник, 13 августа 2018, 14:53 мск

Новости Челябинск

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Никто и не сомневался: режим «черного неба» продлили на сутки

В Челябинске режим НМУ продлили еще на сутки.

Как уже сообщал «Новый День», неблагоприятные для рассеивания в приземных слоях атмосферы метеоусловия после небольшого перерыва установились в городе вчера вечером, сегодня режим НМУ продлили еще на сутки – минимум до 1 часов 14 августа.

Учитывая, что сильного ветра в ближайшие дни в областном центре не ожидается, можно предположить, что НМУ могут растянуться до конца недели.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.08.18

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