российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 августа 2018, 18:46 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Археологи нашли доказательство того, что Южный Урал был прародиной кочевых народов

Артефакты, найденные на Южном Урале, говорят, что именно здесь зарождались многие народности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, на берегу озера Уелги в Челябинской области при проведении раскопок археологи нашли представляющее интерес захоронение, в котором находились пряжка с позолотой, кости ног лошади, узда, стремена.

Как сообщил доктор исторических наук, профессор ЮУрГУ Сергей Боталов, который руководил работами, находка очень важна. Она доказывает, что именно в этом месте зарождались будущие народности. Среди них, по словам профессора, и татары, и казахи, и многие другие.

Археолог уверен: найденные древние предметы, относящиеся к X веку, можно считать ключевыми историческими атрибутами, которые позволяют заглянуть вглубь веков и подлинно установить интереснейшие факты. Руководитель раскопок убежден, что находка доказывает: именно это место стало отправной точкой для будущих башкир и венгров.

Отмечается, что это далеко не первый сезон раскопок около озера Уелги: в этом году исполняется уже 10 лет с момента начала изучения этой территории. И каждый год археологи находят все новые древние элементы, которые приоткрывают завесу времени и дают ответы на некоторые вопросы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.08.18

Никто и не сомневался: режим «черного неба» продлили на сутки. / Московская фирма оставила магнитогорцев без одежды. / Власти обманули челябинцев: уплотнительную застройку в «Парковом 2» останавливать не собираются (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров