Археологи нашли доказательство того, что Южный Урал был прародиной кочевых народов

Артефакты, найденные на Южном Урале, говорят, что именно здесь зарождались многие народности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, на берегу озера Уелги в Челябинской области при проведении раскопок археологи нашли представляющее интерес захоронение, в котором находились пряжка с позолотой, кости ног лошади, узда, стремена.

Как сообщил доктор исторических наук, профессор ЮУрГУ Сергей Боталов, который руководил работами, находка очень важна. Она доказывает, что именно в этом месте зарождались будущие народности. Среди них, по словам профессора, и татары, и казахи, и многие другие.

Археолог уверен: найденные древние предметы, относящиеся к X веку, можно считать ключевыми историческими атрибутами, которые позволяют заглянуть вглубь веков и подлинно установить интереснейшие факты. Руководитель раскопок убежден, что находка доказывает: именно это место стало отправной точкой для будущих башкир и венгров.

Отмечается, что это далеко не первый сезон раскопок около озера Уелги: в этом году исполняется уже 10 лет с момента начала изучения этой территории. И каждый год археологи находят все новые древние элементы, которые приоткрывают завесу времени и дают ответы на некоторые вопросы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.08.18

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