Гордума Челябинска изменила положение о почетных гражданах без обсуждений

Положение о звании «Почетный гражданин Челябинска» изменили заочно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Челябинской городской думы внесли поправки в положение о звании «Почетный гражданин Челябинска» путем заочного голосования.

Напомним, скандал вокруг корректуры разгорелся после того, как стало известно о желании чиновников снять запрет на присвоение почетного звания людям, судимым ранее за тяжкие и особо тяжкие преступления. Масло в огонь подлило то, что среди почетных граждан Челябинска уже есть один судимый – Александр Аристов, снискавший особую «популярность» среди челябинцев в качестве собственника ЧЭМК – предприятия, за которым давно и прочно закрепилась репутация одного из главных источников загрязнения воздуха в областном центре. Добавил известности олигарху и скандал с его разбитым «Роллс-ройсом». Напомним, что сначала он «по-человечески» простил врезавшегося в машину мастера одного из челябинских заводов, а несколько месяцев спустя принадлежащий Аристову ЧЭМК уже «юридически» потребовал с челябинца компенсацию ущерба, оценив ее первоначально в пять с лишним миллионов рублей и снизив впоследствии до трех с гаком миллионов.

Впрочем, после разгоревшегося скандала депутаты решили отклонить-таки спорную поправку. А вот другое изменение все же утвердили: теперь почетными гражданами могут утверждать двух и более человек, тогда как ранее действовало ограничение в два человека: один – по предложению городской Думы, второй – по предложению мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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