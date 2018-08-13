Южноуральский губернатор изменил состав комиссии по выборам мэра Миасса

Глава Южного Урала Борис Дубровский ввел в состав комиссии по выборам мэра Миасса новое лицо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатора Челябинской области в конкурсной комиссии будут представлять «политический» вице-губернатор Евгений Голицын, начальник управления внутренней политики правительства региона Виталий Шиков и вице-спикер регионального парламента Александр Журавлев. Последний заменил депутата законодательного собрания Олега Голикова.

Ранее со своими представителями в конкурсной комиссии определилось собрание депутатов Миасса. Ими стали спикер городского парламента Евгений Степовик, а также Виктор Голяновский и Сергей Гаврюшкин.

Как уже сообщал «Новый День», 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление Геннадия Васькова о добровольном сложении обязанностей главы Миасса. 15 мая должно было состояться внеочередное заседание городского собрания депутатов, на котором парламентарии приняли бы отставку мэра.

Однако 14 мая чиновник назначил исполняющим обязанности градоначальника своего первого зама Александра Качева и уехал в Челябинск. В этот же день в кабинет мэра нагрянули силовики, проведя там обыск, а самого Геннадия Васькова задержали в тот же день по приезду из областного центра. В следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сейчас Васьков находится в СИЗО. Определиться с его преемником должны были месяц назад. В городе даже изобразили что-то вроде предвыборной гонки, хотя, по сути, кампания проводилась под креатуру вице-губернатора Руслана Гаттарова – директора Агентства инвестиционного развития Анатолия Лобко, и все остальные претенденты были просто статистами.

5 июля комиссия по отбору кандидатур на пост мэра Миасса объявила имена участников финального тура: все тот же Лобко и председатель комитета по делам молодежи администрации Миасса Данила Михеев, с самого начала считавшийся «технической» фигурой. И тут депутаты «взбрыкнули»: в ходе голосования 12 из 23 присутствовавших на сессии парламентариев испортили бюллетени, 9 голосов получил Анатолий Лобко, 2 – Данила Михеев. При этом для избрания градоначальником одному из претендентов необходимо было набрать 14 голосов.

После скандального голосования сессия продолжилась в закрытом режиме. Примерно через час председатель собрания депутатов Евгений Степовик озвучил итоги закрытого обсуждения. «Мы приняли решение заново объявить конкурс». Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 августа. Однако на сегодня не появилось ни одного претендента. Впрочем, в прошлый раз желающих также не было долгое время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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