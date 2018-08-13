Южный Урал попал в топ-5 регионов, где чаще всего сходят с ума

Челябинская область оказались в числе регионов-лидеров по распространению психических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал занял пятое место среди субъектов РФ по числу пациентов с впервые установленными психическими расстройствами. По данным Минздрава, в 2017 году в Челябинской области таких диагнозов было поставлено 2 тысячи 233.

Лидирует в неоднозначном рейтинге Санкт-Петербург: в 2017 году под диспансерное наблюдение взяли 4 тысячи 606 человек с впервые установленными психическими расстройствами. Далее следуют Москва (2 тысячи 651 пациент), Татарстан (2 тысячи 425), Башкортостан (2 тысячи 407), Челябинская, Московская (2 тысячи 56) и Воронежская области (2 тысячи 50).

В целом по России специалисты отмечают противоречивые тенденции. Так, по данным Минздрава, за 22 года число россиян с психическими расстройствами снизилось почти в 2,5 раза, пишет «ДокторПитер». В 2017 году были зарегистрированы самые низкие показатели с 1995 года по числу пациентов, взятых под диспансерное наблюдение психоневрологическими клиниками (59,3 тысячи против 137,6 тысячи). Однако общее число пациентов с психическими расстройствами, наоборот, растет: в 2017 году оно составило 3 миллиона 960,7 тысячи против 3 миллионов 712,7 тысячи в 1995-м.

Челябинск, Виктор Елисеев

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