В Челябинске постоялицу отеля напоили моющим средством вместо сока: у девушки диагностировали ожог пищевода

С одного из городских ресторанов в пользу жительницы Челябинской области суд взыскал компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Курчатовского районного суда Челябинска, женщина пострадала во время завтрака, выпив жидкость из графина, стоявшего на столе.

В феврале нынешнего года она несколько дней жила в одном из отелей Челябинска. В ресторане отеля были предложены завтраки в виде шведского стола. Во время завтрака девушка налила из графина с табличкой «яблочный сок» жидкость. Сделав глоток, почувствовала жжение в горле и химический привкус во рту. Официант и приглашенный менеджер, попробовав эту же жидкость, выплюнули ее. По словам менеджера, в графине каким-то образом оказалось моющее средство. По просьбе постоялицы вызвали бригаду скорой помощи. При осмотре в номере врач диагностировал ожог пищевода. Вину в произошедшем сотрудники отеля и ресторана не отрицали, возвратили стоимость проживания в отеле за одни сутки.

Впоследствии девушка обратилась в поликлинику, так как испытывала боли в желудке, изжогу, ей поставили диагноз – отравление моющим средством. В течение месяца она принимала рекомендованные препараты, прошла необходимое лечение и обследование. Ей был поставлен диагноз хронический гастрит, хотя до происшествия подобного диагноза не стояло. До настоящего времени девушка испытывает боли, принимает лекарства, соблюдает диету.

Представитель ответчика в судебном заседании требования не признала, заявив, что истица преувеличивает негативные последствия происшествия, а также дискредитирует ответчика в связи с конкуренцией ресторана и местом работы ее самой (один из курортов Челябинской области).

Но суд, изучив все обстоятельства дела, пришел к выводу, что челябинское предприятие оказало услуги ненадлежащего качества, повлекшие причинение физических страданий истцу, и частично удовлетворил требования о взыскании компенсации морального вреда, обязав отель выплатить 30 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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