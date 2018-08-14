В Челябинске автоледи взяла троллейбус на абордаж: есть пострадавшие

Челябинка на иномарке врезалась в троллейбус.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по Челябинску, авария произошла вчера, 13 августа, в 22:40 напротив дома №122/1 по улице Новороссийская.

Водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не справилась с управлением, выехала по полосу встречного движения и столкнулась с троллейбусом ЗИУ.

В результате ДТП 34-летняя автоледи получила травмы. Ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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