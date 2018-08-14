На стоянке гипермаркета на авто челябинца рухнул уличный фонарь

В Челябинске уличный фонарь упал на иномарку. Стоявшую у известного гипермаркета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Челябинска ищет свидетелей происшествия, чтобы доказать вину торговой сети, отказавшейся возмещать ущерб.

По словам южноуральца инцидент произошел месяц назад, но руководство гипермаркета не пошло навстречу автовладельцу, чья машина «Тойта Авенсис» ощутимо пострадала в результате падения на нее конструкции освещения.

«Ищу свидетелей происшествия, произошедшего в пятницу 13 июля у ТК на Братьев Кашириных, – написал мужчина в социальных сетях. – На парковке у ТК упал на машину уличный фонарь, торговый комплекс уходит от ответственности, видео не показывает, просят доказать причиненный ущерб».

На фото, прикрепленном к сообщению, отчетливо видны повреждения, полученные автомобиля: на багажнике иномарки серьезная вмятина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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