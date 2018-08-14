Почти 40 южноуральцев госпитализировали с клещевым энцефалитом

В Челябинской области у 36 человек диагностировали клещевой энцефалит.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 10 августа в медицинские организации региона обратилось 15 тысяч 669 пострадавших от укуса клещей, в том числе 3 тысячи 737 детей, из них за последнюю неделю – 410 пострадавших. За аналогичный период 2017 года пострадало 19 тысяч 158 человек, в том числе 4 тысячи 269 детей.

Госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции 210 человек, в том числе 25 детей. Зарегистрировано в текущем году 36 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 28 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Один случай заболевания клещевым энцефалитом связан с употреблением сырого козьего молока.

С начала сезона в области исследовано от населения 3 тысячи 687 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,8% клещей инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 20,3% – боррелиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.08.18

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