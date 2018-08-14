В Миассе появился первый претендент на пост мэра

Собрание депутатов Миасса получило первый пакет документов от кандидата на должность главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым кандидатом на кресло мэра стал и.о. главы Миасса Григорий Тонких.

Отметим, это вторая попытка г-на Тонких избавиться от приставки «и.о.»: он уже подавал документы для участия в конкурсе, однако в последний момент снял свою кандидатуру.

Напомним, место градоначальника освободилось весной этого года, когда мэр Геннадий Васьков добровольно сложил полномочия после второго «неуда», выставленного ему за работу депутатами. Вскоре после этого он был задержан и стал одним из фигурантов громкого дела о покупке здания для детского сада по завышенной цене. Впоследствии выяснилось, что здание еще и в аварийном состоянии.

Первая попытка назначить главу Миасса окончилась безрезультатно: депутаты отказались поддержать кандидата областного правительства, экс-директора Агентства инвестиционного развития региона Анатолия Лобко, считавшегося человеком вице-губернатора Руслана Гаттарова, и больше половины участников голосования испортили бюллетени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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