Миасский тротуар «пленил» груженый самосвал

В Миассе грузовик провалился под землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 13 августа на проспекте Автозаводцев в районе Геологоразведочного колледжа на пешеходном тротуаре.

На участке начались работы по благоустройству. «Рабочие весь день демонтировали старые бордюры, а чтобы вывезти строительный мусор, пригнали тяжелую технику, – цитирует Newsmiass депутата городского собрания Сергея Федорова. – Самосвал был груженый, поэтому асфальт, под которым проходит теплотрасса, попросту не выдержал нагрузки».

В компании «ЭнСер», обслуживающей тепловые сети, рассказали, что машина рухнула в теплокамеру, в которой проходит магистральная теплотрасса. Еще немного – и на улицу могла хлынуть горячая вода. «Так как тепловая камера расположена в пешеходной зоне, то, естественно, бетонные плиты перекрытия не предназначены для такой нагрузки, чтобы по ней ездили груженые самосвалы, – отметили коммунальщики. – Бетонные плиты сложились под самосвалом, все это упало на трубы и задвижки. Пока сложно посчитать ущерб. В настоящее время участок тепловой трассы отключен во избежание серьезных инцидентов, поскольку неизвестно, есть ли повреждения на трубе или задвижке».

Челябинск, Виктор Елисеев

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