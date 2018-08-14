ФАС ищет доказательства повышения цен челябинским муниципальным перевозчиком

Челябинское УФАС России собирает доказательства повышения стоимости проезда муниципальным перевозчиком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба обратилась к жителям г. Челябинска с просьбой оказать содействие в сборе информации о повышении стоимости проезда с 23 до 25 рублей в период с 1 ноября 2017-го по 31 января 2018 года на следующих маршрутах: 6, 18, 21, 28, 30, 32, 38, 41, 45, 49, 55, 59, 66, 71, 80, 81.

Перевозки пассажиров на указанных маршрутах осуществляет ООО «Общественный городской транспорт», принадлежащее муниципалитету.

Напомним, Челябинское УФАС России рассматривает дело о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденное в отношении перевозчиков Челябинска по факту заключения соглашения, которое привело к установлению цены на маршрутах города в размере 25 рублей и повышении стоимости проезда на одну и ту же величину – с 23 рублей до 25 рублей.

Дело возбуждено в отношении ООО «Первая Гильдия+», ООО «Такси-сервис», ООО «Такси-сервис Ком», ООО «Копейское маршрутное такси», ООО «Аль-Транс», ООО «Трейд-авто», ООО «Урал-Дом», ИП Осинский, ООО «Гранд», ООО «Кумир-Автолайн», ООО «Кумир-Автолайн 2», ИП Деменюк, ООО «Сервис-Транс», ООО «Эдельвейс», ООО «Челябинское такси», ООО «Автолайн», ООО «ЧелябАвтобус», ООО «Автобан», ИП Карпова, ООО «Консул», ИП Мамакурбанова, ООО «Авто-лига», ООО «АвтоЛуч», ООО «Автотранспортное предприятие 2», ООО «Тодес», ИП Темникова, ООО «Общественный городской транспорт», ООО «ОВВИ-Авто», ИП Мухгалимов и ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие».

ООО «Общественный городской транспорт» заявляет, что роста цен на его 16 маршрутах не было.

УФАС предложило горожанам ответить на три вопроса анкеты, размещенной на сайте ведомства, и направить ее в адрес антимонопольной службы по электронной почте. Кроме того, при наличии доказательств (к примеру, копии квитанций), свидетельствующих о повышении стоимости, челябинцев просят обратиться с соответствующим заявлением в Челябинское УФАС России по адресу: 454111, г. Челябинск, пр. Ленина, 59 либо по электронной почте: to74@fas.gov.ru. Тел./факс: 263-88-71.

Челябинск, Виктор Елисеев

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