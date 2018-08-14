В Челябинской области машину выбросило с дороги: погиб ребенок

Шестилетний южноуралец погиб в перевернувшейся машине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 13 августа на 10 километре магистрали «Париж – Кужебаевское» в Нагайбакском районе.

27 летняя автоледи не справилась с управлением автомобилем Hyundai IX35. Машина вылетела в кювет, где перевернулась.

В результате ДТП погиб шестилетний сын женщины. Сама автоледи и 34-летний отец мальчика не пострадали.

По информации ГИБДД Челябинской области, ребенок не был пристегнут в момент аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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