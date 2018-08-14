В России наладили производство мертвых блох, подкованных уникальным золотом

В России продают подкованных золотом блох.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оригинальное предложение появилось на портале бесплатных объявлений под заголовком «Микроминиатюры челябинского Левши».

Продавец, представившийся Максом из Челябинска, предлагает приобрести весьма необычные подарки, в том числе мертвых блох, подкованных золотом.

Одну из них он оценил в 2,6 миллиона рублей. «Такой микроэкспонат может позволить себе не каждый, но и не каждый сможет повторить данную работу, – заявил продавец. – Подкованная блоха. Подковки золото 583 пробы, гвоздики из стали».

Есть и вовсе уникальные предложения:

Правда, золота 925 пробы не существует – так маркируют только серебро. Разве что мастер умудрился изготовить сплав самостоятельно. А в общепринятой практике золото делают либо 999 пробы (для ювелирных изделий его не используют), либо 750 и ниже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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