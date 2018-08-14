Магнитка атакует: в Челябинске стартовал Кубок губернатора по хоккею

В Челябинске стартовал Кубок губернатора по хоккею.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в VI кубке губернатора Челябинской области по хоккею примут участие «Трактор» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омская область) и «Салават Юлаев» (Уфа).

Средства от продажи билетов поступят на развитие детской хоккейной школы «Трактор».

Начался турнир встречей новичков кубка «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга». Первый игровой отрезок матча оказался не самым удачным для уфимцев: в середине периода был удален нападающий «Салавата» Дмитрий Кугрышев, получив большой штраф и дисциплинарное наказание до конца матча. Однако пятиминитку в меньшинстве «юлаевцы» смогли удержать, после чего перешли в наступление. Продолжили уфимцы натиск на ворота «Магнитки» и во втором периоде. И добились своего: на 33-й минуте форвард «Салавата» Владимир Ткачев открывает счет – 1:0 в пользу клуба из Башкирии.

Уфимская команда удерживала счет более 20 минут. Но новичкам турнира не хватило всего четырех с небольшим минут. На предпоследней секунде 56-й минуты матча нападающий «Металлурга» Никита Язьков, развернувшись к воротам соперника резко бросил, и шайба, отрикошетив от кого-то из игроков «Салавата», угодила в ворота – 1:1.

В итоге выяснять, кто сильнее, командам пришлось в овертайме. Упустившие победу на исходе основного времени уфимцы слишком эмоционально начала играть в дополнительное, оказавшись в итоге в меньшинстве. Этим не замедлили воспользоваться магнитогорцы: защитник «Металлурга» Максим Матушкин не оставил шансов голкиперу «юлаевцев», и поставил в матче победную точку – 2:1 в пользу магнитогорской команды.

Челябинский «Трактор» встречается сегодня с омским «Авангардом».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 14.08.18

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