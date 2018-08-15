В Челябинске полиция задержала функционера Федерации кикбоксинга России

В Челябинске задержан высокопоставленный спортивный чиновник, подозреваемый в хищении одного миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, главное следственное управление полицейского главка расследует уголовное дело, возбужденное по факту хищения бюджетных средств в размере более 1 миллиона рублей, выделенных областным казенным учреждением «Центр спортивной подготовки Челябинской области» на финансирование проведения тренировочных и спортивных мероприятий.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Челябинской области задержан бывший тренер одной из детско-юношеских школ Челябинска. По предварительным данным, мужчина получил от муниципального учреждения 1 миллион 93 тысячи рублей для финансирования спортивных мероприятий, а впоследствии предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании денег с приложением заведомо ложных ведомостей и чеков по обеспечению спортсменов проживанием и питанием. По некоторым данным, речь идет о первом вице-президенте Федерации кикбоксинга России Фаригате Касымове.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следствием подано в суд ходатайство о заключении под стражу обвиняемого в хищении денежных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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