Южноуралец украл «чертову дюжину» велосипедов

В Челябинской области поймали серийного похитителя велосипедов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Из материалов уголовного дела следует, что в отдел МВД России по Миассу поступили обращения жителей двух районов города о кражах велосипедов, которые заявители оставляли в подъездах многоквартирных домов, пристегивая их противоугонными тросами.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за имущественные преступления 23-летнего жителя Златоуста. Полицейскими установлено, что молодой человек похитил 13 велосипедов, ущерб составил около 100 тысяч рублей. Златоустовец повреждал противоугонные тросы, после чего выкатывал велосипеды из подъездов и уезжал в Златоуст, где их продавал. К моменту задержания похититель успел избавиться от пяти велосипедов, остальные восемь возвращены владельцам.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы с обвинительным заключением переданы в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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