Жительница Златоуста подговорила детей обвинить мужа в истязаниях

В Челябинской области жена ложно обвинила мужа с истязании детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 30-летнюю женщины виновной в заведомо ложном доносе.

Жительница Златоуста обратилась в отдел полиции с заявлением о привлечении мужа к ответственности за систематическое избиение их маленьких детей. При этом она подговорила детей дать показания против отца. По результатам доследственной проверки в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ (истязание).

После передачи дела в органы Следственного комитета для проведения предварительного расследования уголовное дело в отношении мужчины было прекращено: в ходе расследования супруга призналась, что оговорила мужа из ревности.

Женщина признана виновной в заведомо ложном доносе и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок один год, условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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