Центр Челябинска увязнет в пробках: на одной из основных магистралей ограничат движение

На одной из центральных магистралей Челябинска на полторы недели ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением дорожных работ.

«В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части ограничено движение транспорта по улице Энгельса на участке от улицы Труда до улицы Худякова до 20 часов 24 августа», – рассказали чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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