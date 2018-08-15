Центр Челябинска увязнет в пробках: на одной из основных магистралей ограничат движение

На одной из центральных магистралей Челябинска на полторы недели ограничат движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением дорожных работ.
«В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части ограничено движение транспорта по улице Энгельса на участке от улицы Труда до улицы Худякова до 20 часов 24 августа», – рассказали чиновники.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.08.18
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