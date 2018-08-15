В Челябинской области руку женщины затянуло в электромясорубку

В Чебаркуле руку повара затянуло в электромясорубку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 14 августа, в Чебаркульском гарнизоне.

34-летняя женщина готовила обед, когда ее пальцы соскользнули, и рука попала в работающую электромясорубку. Прибор «проглотил» руку повара до предплечья. Все произошло за считанные секунды.

Сотрудники гарнизона вызвали скорую медицинскую помочь, которая увезла женщину в больницу.

Уже медики обратились за помощью к спасателям. «Сложность в том, что нужно было распилить электромясорубку, чтобы спасти руку, – цитирует сайт «Южноуралец» главного врача Областной больницы Чебаркуля Александра Локтева. – Пришлось вызывать спасателей, которые очень осторожно и кропотливо делали эту работу. В результате все получилось. Провели первичную хирургическую обработку руки. Учитывая, что в мясорубке много бактерий, сразу же провели антибактериальную терапию. Удалось сохранить мизинец и четвертый палец. Шнек раздробил все кости. Но кисть и ладонная поверхность остались целыми. Сейчас пострадавшая находится под наркозом под наблюдением врачей».

В медицинском учреждении отметили, что процесс выздоровления затянется: слишком серьезные повреждения получила женщина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.08.18

Центр Челябинска увязнет в пробках: на одной из основных магистралей ограничат движение. / Жительница Златоуста подговорила детей обвинить мужа в истязаниях. / Южноуралец украл «чертову дюжину» велосипедов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»