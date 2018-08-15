Министру экологии Челябинской области придется объяснятся в суде

В Челябинске началось судебное разбирательство по иску активиста «Стоп-ГОКа» о защите чести и достоинства. В роли ответчика министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Как уже сообщал РИА «Новый День», активист «Стоп-ГОКа» Сергей Белогорохов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после того, как министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев в передаче радиоведущего Владимира Соловьева обвинил челябинцев, выступающих против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания), в ангажированности. «Это протесты, которые ангажированы и которые проплачиваются. Люди отрабатывают деньги», – заявил южноуральский чиновник.

Этими словами министр причинил ему моральный вред, настаивает экоактивист. «Я вынужден был оправдываться в том, чего никогда не было. Сам факт беспочвенного обвинения причиняет мне большие нравственные страдания», – говорится в исковом заявлении. Сергей Белогорохов просит взыскать с министра денежную компенсацию в размере 1 рубля.

Заседание было назначено на вторник, 14 августа. Однако началу судебного рассмотрения предшествовала провокация: в одной из социальных сетей челябинцам стали поступать предложения закидать суды исками к главе экологического ведомства региона с обещанием выплатить за это денежное вознаграждение из «кассы» движения «Стоп-ГОК».

«Сейчас появилась уникальная возможность наказать этого горе-министра за все его высказывания, особенно за последнее интервью журналисту Соловьеву, где он обвинил движение «Стоп-ГОК» в проплаченности на деньги Госдепа, – говорится в обращении анонима, скрывшегося под псевдонимом «Эколог Челябинска». – Наш герой, Сергей Белогорохов, не побоялся и подал в суд за клевету на этого нечестного на руку министра и ученного. Сейчас в Центральном районом суде подано уже 2 иска и необходимо подавать еще от разных эко-активистов, экологических организаций и движений. Поэтому мы обращаемся к вам и призываем присоединиться, подав иск на Лихачева. С нашей стороны предлагаем покрыть все судебные издержки и расходы, а также пообещать вам денежное вознаграждение за подачу иска. Денег у нас не много, но на сумму 5-10 тысяч рассчитывать можно».

Активисты движения, от имени которого попытался выступить анонимный провокатор, сразу же опровергли свою причастность к обращению. «Общественное движение «Стоп-ГОК» не имеет отношения к этой «инициативе», тем более, к обещаниям выплатить «денежное вознаграждение за подачу иска», – заявили экоактивисты. – По всей видимости, эта «акция» приурочена к сегодняшнему заседанию суда по иску Сергея Белогорохова, как одно из доказательств нашей «проплаченности, ангажированности» и тому подобной чепухи».

Само судебное заседание проходило по уже устоявшейся традиции: сначала начало заседания перенесли на более позднее время, а потом рассмотрение иска и вовсе отложили в связи с изменением состава участников дела: если раньше в качестве третьей стороны называлась радиостанция «Вести.fm», то теперь в этой роли выступит ВГТРК, подразделением которой является радиоканал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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