В старейший вуз Челябинска нагрянула полиция

В одном из государственных вузов Челябинска прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски и выемку документов сотрудники полиции провели в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ранее – Челябинский государственный педагогический университет).

Силовики нагрянули в старейший вуз города в рамках расследования уголовного дела о крупных хищениях. По некоторым данным, речь идет о хищениях в профкоме университета, хотя не уточняется, о каком из двух действующих в университете профкомах идет речь – студенческом или преподавательском. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области не смогли прокомментировать информацию об обысках.

Напомним, вот уже несколько лет вуз находится в состоянии перманентного кризиса. Начался он после отказа учебного заведения присоединиться к Челябинскому государственному университету, чтобы создать единое учреждение со статусом опорного вуза. Руководство ЧГПУ не устроило предложение ЧелГУ о поглощении педагогического вуза классическим университетом. После этого оба вуза попытались самостоятельно получить статус опорного вуза, но безуспешно, так как непременным условием для этого было объединение в рамках одной структуры двух и более вузов. В итоге опорным вузом стал Магнитогорский государственный технический университет, поглотивший МаГУ.

Возможно, именно несговорчивость стала одной из причин отставки прежнего ректора ЮурГГПУ Владимира Садырина: министр образования и науки Ольга Васильева отказалась согласовывать его кандидатуру на должность ректора, как и кандидатуры других представителей ректората, предложенные перед очередными выборами в конце 2017 года. Исполняющей обязанности ректора была назначена Татьяна Чумаченко, преподаватель из ЧелГУ. Ее считали креатурой самой Ольги Васильевой: последняя оппонировала ей во время защиты диссертации. Однако после реформы Минобрнауки России, разделившей ведомство на два самостоятельных министерства, будущее Татьяны Чумаченко также стало туманным: во главе министерства науки и высшего образования, контролирующего большинство вузов России, встал Михаил Котюков, а благоволившая ей Ольга Васильева стала министром просвещения. Между тем, среди сотрудников ЮУГГПУ продолжают распространяться слухи о том, что вуз готовят к реорганизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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