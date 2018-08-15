По статусу не положено: последний фигурант «дела «Торнадо» отрицает свою вину

Последний обвиняемый по делу об избиении зрителей на рок-фестивале заявил, что не мог ни участвовать, ни тем более организовать драку – ему не позволял социальный статус.

Как уже сообщал «Новый День», в конце августа 2010 года на территории детского лагеря в Миассе проходил рок-фестиваль «Торнадо-2010». Согласно материалам дела, в первый день мероприятия у хозяина местной шашлычной Роберта Назаряна и его знакомого из Челябинска Александра Гиря произошел конфликт в летнем кафе с нетрезвой компанией посетителей фестиваля. Оба предпринимателя, по данным следователей, имели связи в околокриминальных кругах Южного Урала. Через своих приятелей они собрали несколько десятков молодых людей, которые 29 августа, вооружившись палками, битами, арматурой и травматическим оружием, ворвались на площадку «Тронадо» и начали избивать всех, кто попадался под руку. Официально пострадавшими признали 30 человек.

В 2012-2014 годах Челябинский облсуд вынес приговор 12 участникам и 4 организаторам расправы. Александр Гирь скрылся от правоохранителей и в течение пяти лет находился в международном розыске. В июне 2016 года года его задержали в столичном аэропорту Шереметьево, после чего расследование уголовного дела возобновили. Прокуратура запросила для Гиря 8 лет в колонии и 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Подсудимый и его адвокат настаивали на невиновности и просили вынести оправдательный приговор.

Сегодня, выступая в Челябинском областном суде с последним словом, Гирь снова заявил, что вменяемые ему преступления он не совершал, его вины в случившемся нет. Отметил, что имея семью, успешный бизнес, деловую репутацию, он не мог не осознавать все негативные последствия таких преступных действий и возможности лишиться своего имиджа и социального положения.

Оглашение приговора назначено на 5 сентября 2018 года.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.08.18

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