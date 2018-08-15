«Я машинально!» Челябинец, похитивший дорогой смартфон, попался на краже лампочки

В Челябинске росгвардейцы задержали на мелкой краже похитителя смартфона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинску, сегодня, 15 августа, около полуночи на пульт централизованной охраны войск национальной гвардии России поступил сигнал «Тревога» из крупного магазина, расположенного по улице Блюхера.

Когда сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место, сотрудник службы безопасности торгового объекта указал им на мужчину, который, по его словам, вышел за пределы кассовой зоны с неоплаченным товаром, галогеновой лампочкой за 124 рубля. Бойцы Росгвардии задержали челябинца.

Когда же стражи порядка решили проверить телефон, бывший у задержанного, выяснилось, что SAMSUNG GALAXY S7 стоимостью около 30 тысяч рублей уже более четырех месяцев числится в розыске как похищенный. Мужчина, к слову, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, передан сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.08.18

По статусу не положено: последний фигурант «дела «Торнадо» отрицает свою вину. / Прикоснулись к легенде: в Челябинск привезли кубок Стэнли (ФОТО). / В старейший вуз Челябинска нагрянула полиция. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»