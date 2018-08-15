В Челябинске на ходу вспыхнул трамвай

В Челябинске у ехавшего по маршруту трамвая загорелась крыша.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 14:30 на остановке «Улица Лермонтова».
У трамвая, следовавшего по маршруту №18, загорелась крыша. Все пассажиры эвакуировались из вагона самостоятельно. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, к моменту прибытия пожарных у салоне оставался только водитель.
Пожар был локализован за пару минут. Очаг возгорания находился на крыше трамвая. Как оказалось, у вагона была крыша с деревянным настилом. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.08.18
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