В Челябинской области ребенок повредил гениталии самодельными качелями

Семилетний кыштымец повредил промежность самодельной качелей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в частном секторе Кыштыма, возле одного из домов по улице Крестьянская.

Семилетний мальчик качался на самодельной качели – автомобильной покрышке, прикрепленной веревкой к дереву. По словам жителей окрестных дворов, это единственное развлечение для детей.

Внезапно качель закрутило, и ребенок оказался ею зажат. Родственники кыштымца привезли его в больницу. Там медики установили, что у мальчика серьезная травма промежности и оторван кусок кожи в районе паха. Пострадавшему сделали операцию. По данным «Кыштымского рабочего», состояние ребенка стабильное, но травма настолько серьезна, что врачи сегодня его должны были перевезти в Челябинск.

Самодельную качель после ЧП кто-то из местных срезал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.08.18

Вопреки Путину: в Челябинске вырубают лес ради ненужной дороги. / В Челябинске на ходу вспыхнул трамвай. / «Я машинально!» Челябинец, похитивший дорогой смартфон, попался на краже лампочки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»