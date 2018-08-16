В Магнитогорском водохранилище начнут выращивать сазана

На ММК завершается реализация масштабного водоохранного проекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в акватории Магнитогорского водохранилища вступает в завершающую стадию строительство разделительной дамбы, возводимой в рамках реконструкции системы оборотного водоснабжения ММК. Проект стоимостью около 660 миллионов рублей позволит существенно снизить экологическую нагрузку на водоем.

Это одна из важнейших инициатив ММК в области охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки Урал. Она позволит сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз: с 52 тысяч кубических метров в час до 4,5 тысяч в час, а массу сброса загрязняющих веществ – в семь раз. Таким образом, будет достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК». Проект предусматривает увеличение объемов оборотного водоснабжения за счет перевода ТЭЦ и кислородной станции №4 на оборотное водоснабжение через акваторию резервуара-охладителя.

Ключевым элементом реконструкции является строительство разделительной дамбы в акватории Магнитогорского водохранилища между Казачьей переправой и Южным переходом. В настоящее время практически закончен намыв дамбы, завершены строительные работы по водовыпуску с теплого канала ТЭЦ в оборотную часть резервуара-накопителя, а также работы по строительству подпорной бетонной стенки под Южным мостом. Выполняются мероприятия по укреплению берега дамбы, строительству инспекционной дороги и разворотных площадок.

Практически закончены подготовительные работы по строительству водопропускного устройства, состоящего из трех трубопроводов диаметром 1200 и 1400 миллиметров. Эти трубопроводы, расположенные в нижней части дамбы для подпитки системы оборотного водоснабжения из Магнитогорского водохранилища, будут оборудованы рыбозащитными устройствами и средствами контроля. В ближайшее время на месте существующего выпуска под Казачьей переправой начнутся работы по строительству водовыпуска в Магнитогорское водохранилище с системой регулирования сброса. Завершить возведение дамбы планируется к октябрю 2018 года. Проектный срок эксплуатации гидротехнического сооружения – 50 лет.

С окончанием строительных работ будут выполнены мероприятия по озеленению дамбы и запуску рыбы в Магнитогорское водохранилище. Вопрос выбора видов деревьев и кустарников для озеленения дамбы был вынесен на обсуждение магнитогорцев. По результатам опроса были получены около 1200 ответов на внутреннем корпоративном портале ПАО «ММК»; еще более 1600 ответов поступило по ссылке на анкету на площадке Google Формы. Наибольшее количество голосов было отдано сирени венгерской (56,5% голосов) и иве пурпурной (54,8% голосов). С учетом результатов опроса Магнитогорский Гипромез разработает проектную документацию по озеленению.

Реализация проекта «Реконструкция системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК» с расширением резервуара-охладителя» наряду с выполняемыми мероприятиями по обустройству пляжей существенно улучшит качество воды в Магнитогорском водохранилище и, как следствие, позволит использовать водоем в рекреационных и рыбохозяйственных целях. В частности, по согласованию с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства, в ведении которого находится река Урал, в проточную часть Магнитогорского водохранилища планируется запустить мальков сазана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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