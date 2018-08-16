Рособрнадзор: В школах Южного Урала необъективно оценивают знания учеников

Южноуральских педагогов поймали на завышении оценок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Рособрнадзора, около 3 тысяч школ вошли в перечень образовательных организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов. Перечень таких образовательных организаций опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

Комплексный анализ собранных данных ВПР проводится Рособрнадзором второй год подряд. В прошлом году анализ выявил свыше 3 тысяч школ с необъективными результатами. Почти 850 образовательных организаций показывают необъективные результаты ВПР на протяжении двух лет – в 2017 и в 2018 году.

«К этим школам будет пристальное внимание, и мы надеемся, что таких школ станет меньше в следующем году», – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Байкальском образовательном форуме «Качество образования: диалог с обществом».

При анализе были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников.

Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.

ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

В апреле-мае 2018 года ВПР проводились для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11 классов. ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их введения в 2015 году российские школьники написали более 33 миллионов проверочных работ. В 2018 году ВПР проводили более 40,5 тысяч школ из всех регионов России, участие в них приняли почти 5 миллионов школьников.

В Челябинской области насчитали 88 школ, где работы учащихся, по мнению ревизоров, оценивались необъективно. Большинство образовательных учреждений, попавших в список, расположены в областном центре. Среди отметившихся своей необъективностью – лицей №31, а также еще 13 школ, включая три негосударственных. На втором месте по числу слишком лояльных к своим ученикам образовательных учреждений Агаповский район (6 школ), третью и четвертую позиции занимают Кизильский район и Магнитогорск (по 5 школ).

Напомним, ранее в министерстве образования и науки Челябинской области отметили рекордный рост 100-балльных оценок ЕГЭ, полученных южноуральскими выпускниками. По итогам ЕГЭ-2018 таковых оказалось 160, причем 9 выпускников получили высший балл сразу по двум экзаменам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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