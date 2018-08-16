В Магнитогорске перед судом предстанет банда автоподставщиков

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мошенников, получавших страховые выплаты после подстроенных ДТП.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, материалы дела направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска. Четверо южноуральцев обвиняются в мошенничестве в сфере страхования.
По версии следствия, в феврале-марте 2016 года аферисты, действуя по предварительному сговору, предоставляли в различные страховые компании документы, содержащие заведомо ложные сведения о фактах дорожно-транспортных происшествий, которые якобы имели место, а также имитировали аварийные ситуации на дорогах Магнитогорска («автоподставы»), чтобы потом получать от страховых компаний выплаты.
Сумма причиненного злоумышленниками ущерба составила более 800 тысяч рублей.
Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее сурового наказания лишение свободы на срок до 5 лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.08.18
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