В Челябинске суд закрыл торговый комплекс известного бизнесмена

Суд закрыл торговый комплекс «Маяк+», в котором найдено три десятка нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска в ходе совместной проверки со специалистами МЧС установило, что здание ТК «Маяк +» (принадлежит предпринимателю Владимиру Спиридонову) не было введено в эксплуатацию в установленном законом порядке, в то же время длительное время комплекс работал. При эксплуатации объекта владельцем допущено 29 нарушений требований пожарной безопасности.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать собственника здания устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности и запретить эксплуатацию комплекса до момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию и устранения всех выявленных нарушений.

Решением суда 15 августа требования прокурора удовлетворены.

Кроме того, судом по ходатайству прокуратуры в качестве обеспечительной меры запрещена эксплуатация торгового комплекса. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области запрещено производить регистрационные действия в отношении указанного нежилого здания.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.08.18

В Магнитогорске перед судом предстанет банда автоподставщиков. / Рособрнадзор: В школах Южного Урала необъективно оценивают знания учеников. / В Магнитогорском водохранилище начнут выращивать сазана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»