В Миассе водителю такси стало плохо во время вызова

Южноуралец рассказал о неадекватном поведении женщины-таксиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во вторник, 14 августа. Один из его участников рассказал о нем в социальных сетях.

«Вчера вызвал такси, на мой адрес приехала 10-ка. Водитель-девушка, судя по всему, находилась под воздействием наркотиков, так как вела себя неадекватно. Она была в панике, боялась даже машину завести. Посмотрев назад, ей что-то привиделось, начала ужасающе орать, потом началась эпилепсия, пошла пена изо рта», – написал миассец.

По словам мужчины, он вызвал скорую медицинскую помощь, но девушка очнулась до приезда медиков. «Скорая приехала буквально на 2 минуты, сказали что все норм и отпустили ее. На мои возмущения , сказали что не мое дело», – пожаловался несостоявшийся пассажир.

Впрочем, сама девушка-таксист уверяет, что мужчина по какой-то причине рассказал о произошедшем, исказив факты. «У меня упало давление, я пять дней не ела, была на воде и кофе», – сообщила она в комментариях к посту. По словам женщины, она не собиралась никуда везти мужчину: почувствовав себя плохо, она сказала, что никуда не поедет, отъехала на 100 метров и попыталась уснуть. Однако настойчивый пассажир догнал ее и начал «лезть под кожу». Неадекватность же поведения объяснила тем, что уже засыпала, когда мужчина попытался выяснить у нее, как она себя чувствует.

Мнения участников сообщества, в котором был размещен пост: кто-то встал на сторону мужчины, кто-то – на сторону девушки. По словам последних, она хорошо разбирается в автомобилях, прекрасно водит машину и у них никогда не было проблем, когда она возила их во время вызовов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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