На всех не хватает: челябинскую полицию решили усилить дополнительным подразделением

В Челябинске будет создан еще один отдел полиции. Соответствующее решение принял начальник главного управления МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», усилить структуру дополнительным подразделением решено в Калининском районе.

В зону ответственности отдела «Северо-Западный» будет входить территория, ограниченная с северной стороны – проспектом Победы, с восточной – улицей Молодогвардейцев, с южной – улицами Университетская Набережная и Академика Макеева, с западной стороны – проспектами Новоградский и Героя России Е.Н. Родионова. Это 1- 3, 22 и 24 -31 микрорайоны, включая жилые комплексы «Ньютон» и «Академ Риврсайд».

Предполагается, что отдел начнет работу в октябре, его штат будет укомплектован за счет перераспределения уже имеющихся сотрудников городского управления полиции.

Челябинск, Павел Зварзин

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