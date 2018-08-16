Челябинский хоккеист набил Кубок Стэнли пельменями: оценили не все

Евгений Кузнецов превратил Кубок Стэнли в блюдо для уральских пельменей.

Как уже сообщал «Новый День», воспитанник хоккейной школы «Трактор», а ныне – форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов привез вчера, 15 августа, главный трофей мирового клубного хоккея в Челябинск.

В первой половине дня Кубок Стэнли гостил в детской хоккейной школе «Трактор», а ближе к матчу «черно-белых» и «Магнитки» перекочевал на домашнюю арену челябинских хоккеистов.

По традиции, каждый хоккеист команды, завоевавшей трофей, получает кубок на один день и может делать с ним все, что захочет. Как правило, обладатели престижной награды увозят ее в родной город, чтобы земляки могли прикоснуться к самому известному в хоккейном мире кубку.

Однако, не менее популярна и другая традиция: использовать трофей в качестве посуды для всевозможных блюд и напитков (что, в общем, не противоречит его изначальному предназначению). И здесь хоккеисты фантазируют, кто во что горазд. Кубок Стэнли наполняли шампанским, икрой, мороженым, вареными раками. Евгений Кузнецов решил поесть из трофея уральские пельмени. Фото с трапезой русского хоккеиста разместил на своей странице хранитель Кубка Стэнли Филип Притчард.

Впрочем, «выходка» Евгения Кузнецова понравилась далеко не всем. В соцсетях поднялась самая настоящая буря: поступок хоккеиста обозвали скотством, а некоторые даже увидели в подобном поведении чуть ли не причину неуважительного отношения к России «всей планеты». Понятно, что нелицеприятные комментарии писались исключительно на русском языке.

А вот хранитель Кубка Стэнли не увидел в поведении Евгения Кузнецова ничего оскорбительного, неуважительного и даже необычного. «Нет ничего лучше, чтобы закончить вечер… Русский стиль. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли», – подписал он опубликованные на своей страничке снимки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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