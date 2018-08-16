В Челябинске гигантские грызуны взяли в осаду детский сад

Семейство крыс, обосновавшееся на местной помойке, планомерно подбирается к челябинскому детскому саду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», угрожающая ситуация сложилась рядом с детским садом в Советском районе областного центра.

В нескольких метрах от ограды дошкольного учреждения разбита контейнерная площадка. Несмотря на то, что на ней размещены сразу восемь контейнеров, груды мусора и пищевых отходов валяются прямо на земле. Это привлекло сюда семейство крыс.

Однако грызунам показалось мало места на импровизированной помойке, и они начали рыть ходы по направлению к детскому саду. Это встревожило родителей воспитанников дошкольного учреждения. «Мы с мая этим занимаемся. И уже намерены идти в прокуратуру, – цитирует одну из мамочек «Первый областной». – Контейнеры стоят за забором, рядом с участком, где должны гулять дети. Но их туда не приводят, отправляют на другую площадку или на стадион школы. В ее здании расположен садик. Сейчас появилась опасность, что крысы могут пойти в подвал и оттуда в детский сад. На контейнерной площадке их много, и больших, и маленьких. Мимо ходить страшно. А в детском саду говорят, что проблеме уже год».

Администрация детского сада делает все, что в ее силах, уверены родители. Так, завтра учреждение будет работать лишь до обеда, после чего там начнется обработка. Кроме того, планируется разложить отраву в подвале, а также обработать прогулочные площадки: на случае, если с осенними холодами крысы попробуют перебраться от контейнеров в школу.

Однако это не решит проблему, уверены горожане. Есть более действенное и простое решение: перенести контейнерную площадку дальше от образовательного учреждения. С этой просьбой родители дошколят уже обращались в администрацию Советского района, но получили отказ: якобы, против этого будут жители домов, для которых организована площадка для сбора мусора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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